Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
5. Uluslararası Zurnazen Festivali - MUĞLA

5. Uluslararası Zurnazen Festivali - MUĞLA

- 5. Uluslararası Zurnazen Festivali - Festival alanından ve seyircilerden görüntüler - Festivalden görüntüler - Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Özgür Akdağ açıklaması Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali - Marmaris ilçesinde devam edilen festival kapsamında sahne alan zurnacıları tatil için ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izlediMUĞLA (AA) - Muğla 'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren Uluslararası Zurnazen Festivali'ne Marmaris ilçesinde düzenlenen etkinlikle devam edildi.Milas ilçesinde dün açılışı gerçekleştirilen festival, Marmaris'teki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sanatçıların gösterisiyle sürdü.Ünal Yürük'ün "Fesüphanallah" ve "Rakkas" performansıyla başlayan etkinlikte daha sonra, Milsaim Dalipi, Yucheng Lin - Yiting Hsiao, Haydar Curacı, Petaryuliev Alyoshev, Cafer Nazlıbaş, Hakan Akarca, Elyased Houseniatia, Şevket Almaz, Halil Çokyürekli, Veysel Girgin, Hasan Çakan ve Alafsar Rahimou sahne aldı.Gösteriyi Marmarisliler ve tatil için ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Özgür Akdağ, yaptığı konuşmada, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Menteşe ve Fethiye ilçelerindeki etkinliklerle devam edecek zurna festivali 5 Eylül'de sona erecek.

Yabancı Turist Yan Etki Tatların Festival Forma 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Ayderde Salıncaklar KaldırıldıAyderde Salıncaklar Kaldırıldı
Kocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastıKocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı