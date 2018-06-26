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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'5. Uluslararası Deniz ve Kum Festivali' başladı - BALIKESİR

'5. Uluslararası Deniz ve Kum Festivali' başladı - BALIKESİR

"5. Uluslararası Deniz ve Kum Festivali" başladı - BALIKESİR - Festivale katılan ekiplerin dans gösterilerinden kesit - Plaket dağıtımıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Deniz ve Kum Festivali" 8 ülkeden 12 halk dansları ekibinin gösterileriyle başladı.
Ayvalık Belediyesinin ev sahipliğinde, İnternational Folk Dance tarafından Açık Hava Tiyatrosu'nda organize edilen festivalin açılışında Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Hindistan, Bulgaristan ve Bosna - Hersek'ten halk oyunu ekipleri sahne aldı.Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu festivalle Ayvalık'ın denizini, eşsiz plajlarının yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerini dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin halk danslarıyla harmanlayarak farklı bir konseptte tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Bacan, "Böyle organizasyonlarla Ayvalık'ın tanıtımını yapmaya çalışırken bir yandan da organizasyonumuza katılan ülkeleri Anadolu'nun renkli kültürüyle tanıştırmış oluyoruz. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.
İnternational Folk Dance Grubunun koordinatörü Salih Özsoy ise festivale katılan yabancı konuklar aracılığıyla Antalya, Bodrum, Çeşme gibi turizm merkezlerinin dışında Ayvalık'ın da uluslararası arenada tanıtımına katkıda bulunduklarını dile getirdi.Yurt dışından festivale katılımların her geçen yıl arttığını belirten Özsoy, "Organizasyonumuza katılan ülkeler de bizlere geleneklerini ve kültürlerini sunuyorlar. Bu organizasyonla bizleri tanıyorlar, kültürümüzü ve misafirperverliğimizi görebilme imkanına kavuşuyorlar." diye konuştu.
Festival 27 Haziran'a kadar devam edecek.

Koordinat Uluslararası Festival İnter Konsept 

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