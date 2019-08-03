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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'5. Bentbasa Uçurum Dalışları' - SARAYBOSNA

'5. Bentbasa Uçurum Dalışları' - SARAYBOSNA

"5. Bentbasa Uçurum Dalışları" - SARAYBOSNA

: - Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum Dalışları" - Sporculardan görüntüler - Atlayışlardan görüntüler - Nehir içinde bekleyen sağlık ekipleri - İzleyicilerden detaylar - Bentbasa Uçurum Dalışları'nın organizatörlerinden Dino Bajric'in açıklamasıSaraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum Dalışları" - Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen uçurum dalışları izleyicilere görsel şölen yaşattıSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da Spor ve Turizm Tanıtım Derneği SporTur tarafından "Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi.
Bu yıl 5'incisi düzenlenen uçurum dalışlarına katılan 20 sporcu, 18 metre yüksekliğindeki platformdan Miljacka Nehri'nin soğuk sularına atladı.Yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılar ile şehirdeki turistlere adeta görsel şölen yaşattı.Bentbasa Uçurum Dalışları'nın organizatörlerinden Dino Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce atlama yarışları olarak düzenlenen etkinliğin, bu yıl uçurum dalışına dönüştürüldüğünü ifade etti.
Bosna Hersek lilerin 5 asırlık bir atlama geleneğine sahip olduklarını kaydeden Bajric, bu yılki etkinliğe Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin başarılı yarışmacılarından Avustralyalı Rhiannan Iffland ile Meksikalı Jonathan Paredes'in de katıldığını söyledi.

Yarış Muhabir Başkent Nathan Sağlık Ekipleri 

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