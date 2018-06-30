38. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali - Boğa güreşleri başladı - ARTVİN
- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda karakucak güreşlerinin yapılması - 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşleri - Artvin Valisi Ömer Doğanay ile röportaj - Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile röportaj38. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali - Artvin 'de, 130 boğanın güreştirildiği festivalde 70 bin lira para ödülü dağıtılacak - Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe:"Geleceğini turizmde arayan bir kent olarak bu tarz marka değerlere ihtiyaç var. Boğa bizim sembolümüz. Kafkasör de boğa güreşlerinin yapıldığı yer"ARTVİN (AA) - Artvin 'de, 38'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamındaki boğa güreşleri başladı. Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip boğa güreşleri, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştiriliyor. Boğa güreşlerinin ilk gününde "deste, ayak, küçük orta ve süperbaş" kategorisinde, 64 boğa arenada kıyasıya mücadele etti.380 kilograma kadar boğaların güreştiği "deste" kategorisinde, Levent Yavuz'a ait "Sarı" isimli boğa, 381 - 400 kilogram arası hayvanların mücadele ettiği "ayak" kategorisinde de Uğur İnce'ye ait "Canpolat" isimli boğa birinci oldu.Festivalde 431 - 500 kilogram arasında boğaların güreştiği "küçük orta" ve 790 kilogram üzeri boğaların güreştiği "süperbaş" kategorisinin final müsabakaları ise yarın yapılacak.Festivalin son gününde ayrıca "büyük orta", "başaltı" ve "baş boğa" kategorisinde, 66 boğa arenaya çıkacak. Toplam 130 boğanın güreştirildiği festivalde 70 bin lira para ödülü dağıtılacak. - "Ustura Nişan"a alkışBoğa güreşlerinin kadın katılımcısı Şengül Turan, "Ustura Nişan" isimli boğasıyla vatandaşlardan yoğun alkış aldı.Festival kapsamında, de yapıldı. 12 kategoride 90 sporcunun mücadele ettiği güreşlerin başpehlivanı Abdi Alkan'ı yenen Onur Alkanoğlu oldu. Artvin Valisi Ömer Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 38 yıldır düzenlenen festivalin, bundan sonra huzur, sükunet ve kardeşlik için yapılmasını temenni ederek, "Ülkemizin ve ilimizin kardeşliğine katkı yapan festivalin, gönül coğrafyamız çapında devam etmesini gönülden diliyorum." dedi. - Kocatepe: "Boğa bizim sembolümüz"Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de boğa güreşlerinin, yöre insanının asırlarca biriktirdiği bir kültür olduğunu, festivalle bu kültürü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada boğalarımızı barıştırıyoruz. Tabiat, bütün canlıların iç içe yaşayabildiği bir yer. Kafkasör'de bütün canlılar, adeta doğa kongresini yapıyor. Buradan tüm insanlığa örnek oluyoruz." diye konuştu. Boğa güreşlerinin yıllarca İspanya üzerinden tanıtılmaya çalışıldığını dile getiren Kocatepe, "Oradaki boğaların insanlarla mücadelesi, ezmek ve ezilmek üzerine kurulmuş, kapitalist anlayışın propagandasını yapıyor. Öldüreceksiniz ve öleceksiniz. Oysa burada ne öldürmek ne birbirine zarar vermek var. Biz burada dostça, kardeşçe, barışçıl yaşamın mesajını dünyaya veriyoruz." ifadelerini kullandı.Kafkasör'ün, Artvin 'in markası olduğunu vurgulayan Kocatepe, "Geleceğini turizmde arayan bir kent olarak bu tarz marka değerlere ihtiyaç var. Boğa bizim sembolümüz. Kafkasör de boğa güreşlerinin yapıldığı yer. Artvin deyince insanların aklına Kafkasör geliyor. Bu markayı 4 yılda uluslararası boyuta taşıyarak tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz." dedi. Festivale, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.