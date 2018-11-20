30 ülkenin vatandaşlarından renkli narenciye hasadı - MERSİN İzle
- Yabancı katılımcılar narenciye bahçesini gezerken - Katılımcılar narenciye ürünlerinin hasadını yaparken - Hasat yapan katılımcılardan genel ve detay görüntüler - Hasat anından detaylar - Tataristanlı Aliya Gizatulina ile röportaj - Kırgızistanlı Begimay Najimidinova ile röportaj - Ukraynalı Andrey Osınskiy ile röportaj - Bulgaristanlı İleya Koleva ile röportaj - Detaylar30 ülkenin vatandaşlarından renkli narenciye hasadı - Mersin 'de bu yıl 6.'sı gerçekleşen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında kente gelen 30 ülkenin gösteri sanatçıları, yöresel kıyafetleriyle narenciye bahçelerini gezip, limon, mandalina ve portakal hasadı yaptı - Kırgızistanlı Begimay Najimidinova: "Daha önce hiç bahçeden portakal ve limon toplamamıştım. Bu ilk deneyimimdi benim. İyi ve çok güzeldi. Böyle bir duyguda ilk defa yaşıyorum. Mersin şehri çok güzel ve insanları çok misafirperver. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz biz çok güzel ağırladılar" - Ukraynalı Andrey Osınskiy: "Bahçeye hasat için ilk geldiğimizde Ukrayna'da bunun gibi yerlerinden olmadığını hissettim. Burada kendi ellerimizle limon ve portakal toplayabildik. Çok harika bir yer."MERSİN (AA) - Mersin 'de bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında, 30 ülkeden gelen gösteri sanatçıları yöresel kıyafetleriyle bahçelerde hasat yaptı.Türkiye'nin yanı sıra aralarında Rusya, Bulgaristan, Kamerun, Kırgızistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Tataristan, Moldova ve Hindistan'ın da olduğu 30 farklı ülkenin gösteri sanatçıları, 16 - 17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festival için geldikleri kentte, Erdemli ilçesindeki narenciye bahçelerini gezdi.Yöresel kıyafetleriyle katıldıkları gezide, narenciye işleriyle bir araya gelen katılımcılar, ilk olarak Türkiye'nin narenciye üretimi hakkında bilgi aldı.Sonrasında gruplar halinde bahçelerde portakal, limon ve mandalina hasadı yapan yabancı sanatçılar, topladıkları ürünleri poşet ve küfelere doldurdu.İlk kez hasat yapmanın heyecanını yaşayan yabancı sanatçılar, narenciye ürünleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.Katılımcılar hasadın ardından topladıkları meyvelerin tadına baktıçBir narenciye paketleme tesisini de gezen yabancı sanatçılar, yapılan işlemleri inceledi. - "Böyle bir duyguda ilk defa yaşıyorum"Davetlilerden Kırgızistanlı Begimay Najimidinova, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün süren festivalin kendisi açısından çok güzel geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Hayatında ilk defa narenciye hasadı yaptığını ifade eden Najimidinova, "Daha önce hiç bahçeden portakal ve limon toplamamıştım. Bu ilk deneyimimdi benim. İyi ve çok güzeldi. Böyle bir duyguda ilk defa yaşıyorum. Mersin şehri çok güzel ve insanları çok misafirperver. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz biz çok güzel ağırladılar." dedi. Tataristanlı Aliya Gizatulina da festival için geldikleri kentte çok güzel anlar yaşadıklarını anlattı.Türk halkının çok misafirperver insanlar olduklarını gördüğünü aktaran Gizatulina "Türklerin bize yaklaşımı hoşumuza gitti. İlk defa bir narenciye bahçesine girdim. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Türkiye'de görmek nasip oldu. Bahçede narenciye ürünlerinden toparladık. Çok güzel bir andı. Unutulmayacak bir gün yaşadık." diye konuştu. Ukraynalı Andrey Osınskiy de şu ana kadar dünya genelinde gittiği en iyi festivalin Mersin Narenciye Festivali olduğunu vurguladı.Ülkesinde benzer narenciye bahçelerinin olmadığına işaret eden Osınskiy, "Bahçeye hasat için ilk geldiğimizde Ukrayna'da bunun gibi yerlerinden olmadığını hissettim. Burada kendi ellerimizle limon ve portakal toplayabildik. Çok harika bir yer." ifadesini kullandı.Bulgaristanlı İleya Koleva da festival kapsamında üçüncü kez kente geldiğini anımsatarak, limon ve portakal bahçelerinden toplayıp, keyifli bir gün geçirdiğini kaydetti.