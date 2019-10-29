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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - TİRAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - TİRAN



: - Etkinlikten detaylar - Murat Ahmet Yörük'ün konuşması - Mehdi Gurra'nın konuşması - Arnavutluk ’ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Arnavutluk ’un başkenti Tiran’da Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vakıfta eğitim gören çocuklar katıldı.
Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin olgun bir devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Dört yıl sonra Allah nasip ederse Türkiye Cumhuriyeti devletinin 100. Yıldönümünü kutlayacağız." dedi.
Arnavutluk ’ta her Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken bir taraftan da Arnavutluk ’la Türkiye arasındaki ebedi dostluk ve iş birliğinin de yıldönümünü kutladıklarını anlatan Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:“Çünkü 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra Türkiye’nin ebedi dostluk ve iş birliği anlaşması imzaladığı ülkelerin başında Arnavutluk geliyor. Yani biz aslında sizlerle aynı zamanda hem 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu anarken, kutlarken aslında Arnavutluk ’la olan ebedi dostluk ve iş birliği anlaşmamızı da bu ilişkilerin temelinin atılışını da birlikte kutluyoruz.”Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşlarının Türk milletinin de desteğini arkasına alarak Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığını ve bunu başarıyla sonuçlandırdıklarını hatırlatan Yörük, Türkiye’nin neredeyse 100 yıl sonra o dönemin koşullarını aratmayacak zorluklarla Türkiye’nin güvenliğini ve geleceğini tehdit eden başka güçlerle ve kötü niyetli mihraklarla mücadele ettiğini söyledi.

Gurra ise dost ve kardeş ülke olarak nitelendirdikleri Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yıldönümünü kutladı.Vakıf olarak Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini geliştirmek için önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirten Gurra, "İnanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar geldiği önemli gelişmişlik düzeyini daha da geliştirecek ve kültür, sanat, eğitim, bilim, teknoloji, ekonomi ve diğer alanlarda yeni merhaleler kat edecektir." diye konuştu.
Etkinlik kapsamında ALSAR Vakfı tarafından Türkçe kursunda yer alan öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkçe şarkı ve şiirler okundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı da resepsiyonlarda okundu. Ayrıca davetliler Türk mutfağına ait lezzetleri tatma imkanı buldu.

Kutlay Teknoloji Başkent Öğrenciler 

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