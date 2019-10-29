29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - MERSİN

- Vali Ali İhsan Su'nun tebrikleri kabul etmesi - Vali Su, Ercan Kireçtepe ve Vahap Seçer'in halkı selamlaması - Vali Su'nun konuşması - Halk oyunları ekibinin gösterisi - Bir grup vatandaşn saygı duruşunda bulunulmamasına tepki göstermesi - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SeçerVahap Seçer'in vatandaşları sakinleştirmesi Mersin Mersin 'deki kutlamalar Vali Ali İhsan Su'nun Mersin Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabulü ile başladı. Cumhuriyet Alanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, askeri araç üzerinde törene katılanların bayramını kutladı.Vali Su, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenen Türk milletinin, iradesine asla zincir vurulamayacağını en güçlü şekilde tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.Asil ve kahraman bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduklarının altını çizen Su, "Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak, ülkemizin küresel ölçekteki yükselişini daha iyi yerlere taşımak, milletimizi çağdaş medeniyetler üzerine çıkarmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizi aldığımız noktadan daha iyi seviyelere taşıp, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza emanet etmek için bu büyük milletin her ferdi olarak üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğiz." diye konuştu. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. - "Dünkü törende saygı duruşunda bulunuldu"Öte yandan, törenin başlangıcında İstiklal Marşı okunduğu sırada, bir grup vatandaş saygı duruşunda bulunulmamasına tepki gösterdi. Gruptakiler, tebrik mesajı okunduğu sırada İzmir Marşı okuyup, alkışla protestoda bulundu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, grubu sakinleştirip, kasti bir durum olmadığını belirterek, "Bu törenler dün başladı. Ben dün buradaydım. Çelenk sunumu yaptık. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduk. Bugünkü konseptte sadece İstiklal Marşı var. Kasıtlı bir şey yok, yapmayın lütfen. Tören devam etsin. Biz buradayız. Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
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