222 köy yolunun kapalı olduğu Tunceli'de karla mücadele çalışmaları

-yolda kalan araçlar

-araçlardan birinin çekilmesi

-Bir sürücü ile röp

-genel ve detay



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 222 köy yolunda çalışma başlatılırken, Pülümür-Erzincan yolunda mahsur kalan araçlarda kurtarılıyor. Türkiye genelinde bir çok ilde etkili olan kar yağışı Tunceli'yi de beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle kentte kapanan 222 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kar nedeniyle Tunceli-Erzincan yolunda da ulaşım güçlüklü sağlanıyor. Pülümür ile Erzincan arasında bir çok araç ise yolda kaldı. Bunun üzerine karayolları ve özel idare ekipleri çalışma başlattı. Yolun sürekli açık kalması için ekipler çalışma yaparken, yolda kalan kamyon ve tırlar ise çekilerek kurtarılmaya çalışılıyor. Gece bastıran kar nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını belirten sürücüler, defalarca zincir takarak belirli noktalara geldiklerini aktardı. (ET-HİV-

