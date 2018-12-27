Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
222 köy yolunun kapalı olduğu Tunceli'de karla mücadele çalışmaları

222 köy yolunun kapalı olduğu Tunceli'de karla mücadele çalışmaları

Karda çalışma

Karayolları Mahsur Kaldı Karla Mücadele Kar Yağışı 

-yolda kalan araçlar
-araçlardan birinin çekilmesi
-Bir sürücü ile röp
-genel ve detay

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 222 köy yolunda çalışma başlatılırken, Pülümür-Erzincan yolunda mahsur kalan araçlarda kurtarılıyor. Türkiye genelinde bir çok ilde etkili olan kar yağışı Tunceli'yi de beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle kentte kapanan 222 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kar nedeniyle Tunceli-Erzincan yolunda da ulaşım güçlüklü sağlanıyor. Pülümür ile Erzincan arasında bir çok araç ise yolda kaldı. Bunun üzerine karayolları ve özel idare ekipleri çalışma başlattı. Yolun sürekli açık kalması için ekipler çalışma yaparken, yolda kalan kamyon ve tırlar ise çekilerek kurtarılmaya çalışılıyor. Gece bastıran kar nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını belirten sürücüler, defalarca zincir takarak belirli noktalara geldiklerini aktardı. (ET-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı