Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
2018 Nobel ödülleri sahiplerine verildi - STOCKHOLM

2018 Nobel ödülleri sahiplerine verildi - STOCKHOLM

- Stockholm ve Oslo'da, 2018 fizik, tıp, kimya, barış ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri törenle sahiplerine takdim edildi - İsveç'in başkenti Stockholm'de, 2018 fizik, tıp, kimya, ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri törenle sahiplerine verildi.
Stockholm Konser Evinde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.
Eylülde açıklanan ödüller sahiplerine İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından takdim edildi.Buna göre, 2018 fizik ödülünü Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Donna Strickland, kimya ödülünü Frances Arnold, George P. Smith ve Gregory Winter, tıp ödülünü James Allison ve Tasuku Honjo, ekonomi ödülünü William D. Nordhaus ve Paul M. Romer aldı.Ödül töreninin ardından yaklaşık bin 500 davetliye Nobel yemeği verildi.
Yemeğe İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Stefan Löfven, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahipleri katıldı.
Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Dr. Denis Mukwege ve Nadia Murad da bugün Norveç'in başkenti Oslo'da ödüllerini almıştı.Bu yıl Nobel Edebiyet Ödülü verilmedi. Nobel Edebiyat Ödülü sahibini belirleyen İsveç Akademisi, daha önceden yaşanan cinsel saldırı ve bilgi sızıntısı skandalı nedeniyle bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin ertelendiğini duyurulmuştu. Akademi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülü kazananıyla aynı anda açıklanacağını belirtmişti. - Nobel ProtestosuStockholm'deki Nobel ödül töreni esnasında dışarıda toplanan Lucia İklim Derneği üyeleri, protesto gösterisi düzenledi.
Dernek, yaptığı basın açıklamasında, petrol, gaz ve kömür yakıtlarının hava kirliliği ve küresel ısınmaya neden olduğunu belirterek, Nobel Komitesi'nin insanlığın geleceğini tehdit eden ve hava kirliliğine neden olan şirketlerle iş birliği yapmaması gerektiğini ifade etti.
Nobel ödülü alan 20 bilim adamıyla 116 bin kişinin kendilerini desteklediğini söyleyen grup, Nobel Komitesi'nin gelecek yıl iklim değişikliği üzerinde çalışan bilim adamlarına ödül vermesi ve bu konuya dikkati çekmesi talebinde bulundu.

İklim Değişikliği Bilim Adamları Hava Kirliliği Basın Açıklaması Küresel Isınma 

İlgili Foto Galeriler
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı