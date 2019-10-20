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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali - MUĞLA

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali - MUĞLA

- Türk Hava Kurumu pilotlarının gösterileri - Akrobasi pilotlarının aksiyon kameralarına yansıyan görüntüleri - Festival koordinatörü Kadri Tuğlu'nun konuşması20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali - Fethiye'de bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen festival sona erdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi.70 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı festivalin son gününde, Türk Hava Kurumu (THK) pilotları "microlight" ve "paramotor" gösterisi yaptı. THK pilotu Okan Cinemre ise model uçak ile akrobasi gösterisi sundu.Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.Babadağ'dan uçuş yapan pilotların gökyüzünde yaptıkları gösteriler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda ilgiyle izlendi. Çok sayıda vatandaş da gösterileri, cep telefonuyla kaydetti.
Festivalin dördüncü gününde paraşütünün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Rus pilot Pawel Trishin için de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Festival koordinatörü Kadri Tuğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale Endonezya, Tunus, Cezayir, Brezilya, ABD ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün katıldığını söyledi.

Etkinlik boyunca Babadağ'dan yaklaşık 12 bin uçuş gerçekleştiğini dile getiren Tuğlu, "Festivalde çok büyük şov takımları vardı ve dünyanın en zor şovları yapıldı. İnanılmaz gösteriler gerçekleşti. Akdeniz'deki birçok tatil kentinde sezon kapanmış ve tadilatlar başlamışken, Ölüdeniz'de her yer doldu. Sezon uzatıldı. Hava oyunları, ekim ayını da sezona katarak görevini tamamladı. Amacımız sezonu yıl sonuna uzatmak ve turizmi 12 aya yaymak." diye konuştu.

Saygı Duruşu Gökyüzü Akrobasi Gösterisi Cep Telefonu Paraşütçü 

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