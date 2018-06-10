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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
20 bin kişi iftar sofrasında buluştu - BOLU

20 bin kişi iftar sofrasında buluştu - BOLU

- Yemek dağıtımımdan detaylar, - İftar programından detaylar, Bolu 'da 20 bin kişi iftar sofrasında buluştuBOLU (AA) - Bolu Belediyesi'nce yaklaşık 20 bin kişiye iftar verildi.
Ekipler tarafından trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde verilecek iftar için öğleden sonra çalışma başlatıldı.Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından caddeye, vatandaşların iftarlarını yapabilecekleri masa ve sandalyeler yerleştirildi. İftar saatinin yaklaşmasıyla 25 noktadan yemek dağıtımı gerçekleştirildi.
İlahinin ardından ezanın okunmasıyla yaklaşık 20 bin kişi orucunu açtı. Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından yemek duası okundu.İftara, vatandaşların yanı sıra Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri de katıldı.
bakan yardımcısı fatih metin Bolu B

İftar Sofrası İlahi Bakan Yardımcısı Fatih Metin 

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