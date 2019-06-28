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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı - ANKARA

2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı - ANKARA

- Dansçıların sahnede solo dans gösterisinden görüntüler - Gösteriyi izlemeye gelen sanatseverler - Suriyeli ressam Adnan Jetto'nun festivali anlatan yağlıboya tabloyu etkinlik alanında yapması2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı - CerModern bahçesinde 3 gün sürecek festivalin açılışında 9 sanatçı performans sergilediANKARA (AA) - CerModern tarafından düzenlenen 2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen festivalin ilk gününde, "Bremen'de Dans" adlı sergi izlenime sunuldu.Sergi açılışının ardından Almanya'dan Ruben Reniers, İsviçre'den Laurence Yadi, Gine'den Djouma Kagbadouno, Türkiye'den Beril Baştürk ve Özgür Adam İnanç, Çekya'dan Kristyna Nemeckova, Macaristan'dan Zsofia Szeki, İtalya'dan Francesca Bedin ile Avusturya'dan Camilla Schielin performanslarını sergiledi.Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival 3 gün sürecek.Öte yandan, Suriyeli ressam Adnan Jetto festivali anlatan yağlıboya tabloyu etkinlik alanında yapmaya başladı.
Sanatçı eserini festival sonunda tamamlayacak.

Yağlıboya Dans Gösterisi Festival İsviçre İtalya 

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