2 bin öğrenciyle stadyumda 'Batman Okuyor' kareografisi oluşturdular
2 bin öğrenciyle stadyumda " Batman Okuyor" kareografisi oluşturdular - Vali Ahmet Deniz öğrencilerle sohbeti - " Batman Okuyor" koreografisi drone görüntüsü - Vali Ahmet Deniz'in konuşmasi - Öğrencilerin kitap okuması - Öğrenci Aleyna Nur Ertuğral ile röportaj - Öğrenci Ahmet Gündüz ile röportajKütüphaneler Haftası - 54. Kütüphaneler Haftası kapsamında Siirt, Elazığ ve Batman 'da kitap okuma etkinliği düzenlendi - Batman 'daki etkinlikte 2 bin öğrenciyle " Batman Okuyor" kareografisi oluşturulduSİİRT/ELAZIĞ (AA) - Siirt, Elazığ ve Batman 'da Kütüphaneler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Batman 'da 16 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Ahmet Deniz öğrencilerle yarım saat kitap okudu. Etkinliğin kitap okumada farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu söyleyen Vali Deniz, Türkiye'de okuma oranın düşüklüğüne dikkati çekti. Deniz, şöyle konuştu:"Özellikle ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın iyi eğitim almaları lazım, okumaları lazım, geçmişini, tarihini bilmeleri lazım ki geleceği inşa etsinler. Türkiye'nin genel problemi maalesef çok fazla okumuyoruz. Başlattığımız kampanyaya yoğun bir ilgi var. Her kesimde ciddi bir farkındalık oluştu. İnsanlarımız her yerde artık kitap okumaya başladı, otobüste, parkta, bahçede, kütüphanede kitap okuyor."Etkinliğe katılan 8. sınıf öğrencisi Ahmet Gündüz, etkinliğin gençleri okumaya teşvik edeceğini söyledi.
Aleyna Nur Ertuğrul ise kitap okumanın insanı aydınlattığını işaret ederek "Herkesin kitap okuması lazım. Kitap okumak insanların bilgisini artırır, zihnini geliştirir. Stadyumda herkes kitap okuyor, çok eğlenceli." dedi. Daha sonra 2 bin öğrenciyle " Batman Okuyor" kareografisi oluşturuldu.