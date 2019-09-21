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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali - ANTALYA

18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali - ANTALYA

- Konserden detay18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali - 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şarkıcı Della Miles sahne aldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 18'ncisi düzenlenen "Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali"nde şarkıcı Della Miles konser verdi.Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, çeşitli etkinlik ve konserlerle devam ediyor.Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Amerikalı sanatçı Della Miles, festivalde sahne aldı. Side Limanı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Türkiye’ye yerleşen ve Müslüman olan Miles, iki saatlik konserinde Türkçe parçalar da seslendirdi. Sahne performansıyla dikkat çeken Miles’a, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya tarafından çiçek ve plaket verdi.Festival süresince Side Limanı ve Side Antik Tiyatrosu'nda konserler ve Kültür Evi'nde ünlülerle sohbetler devam edecek.Festival, 26 Eylül’de sona erecek.

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