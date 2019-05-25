Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
15 dakikalık dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

15 dakikalık dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

genel görüntü,

Dolu Yağışı Yağan 

-dolu görüntüsü,
-arabanın üstünü örten vatandaşlar,

( AMASYA )- Sürücüler arabalarını battaniyelerle korumaya çalıştı AMASYA

- Amasya’da sabah erken saatlerde başlayan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika yağan dolu yağışında vatandaşlar arabalarının üstünü örtmeye çalışırken, caddeler ve sokaklar da yağan doludan etkilendi. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Aniden başlayan dolu yağışından vatandaşlar olumsuz etkiledi. (UY-SLH-
İlgili Foto Galeriler
322 Metrede Nefes Kesen Çalışma Havadan Görüntülendi322 Metrede Nefes Kesen Çalışma Havadan Görüntülendi
Karlı Dağların Zirvesini Yuva Yapan Mehmetçikten Vatan SavunmasıKarlı Dağların Zirvesini Yuva Yapan Mehmetçikten Vatan Savunması
Dedelerini Gözyaşlarıyla AndılarDedelerini Gözyaşlarıyla Andılar
65 Milyon Yıllık Dev Fosil Duvardan Söküldü65 Milyon Yıllık Dev Fosil Duvardan Söküldü
Genci Yaşlısı Bastonunu Alan Onun İçin Araziye KoşuyorGenci Yaşlısı Bastonunu Alan Onun İçin Araziye Koşuyor
Kadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndiKadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı