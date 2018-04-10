13 kişilik ekip, buzul göllerine tırmandı

-yürüyüşten detay görüntüler

-zirveden kayarak aşağı inme anları



( TUNCELİ ) - Ovacık ilçesinde 2 bin rakımda bulunan Mercan Buzul göllerine ulaşan grup karla kaplı doğada göle girdi TUNCELİ



- Tunceli'de 13 kişilik bir grup, 2 bin rakımlı Mercan Buzul göllerine tırmanıp, suya girerek doğanın tadını çıkardı. Tuncelili 13 kişilik grup, doğa gezilerine bir yenisini daha ekledi. 13 kişilik doğa tutkunu grup Ovacık ilçesinde 2 bin rakımda bulunan Mercan Buzul göllerine ulaşmak için 20 kilometrelik bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışın ardından karla kaplı doğada, göllere girerek etkinliği tamamladı. 13 kişilik grubun yaklaşık 8 yıldır doğa gezileri, dağ tırmanışları yaptıklarını belirten doğa aktivistlerinden Mehmet Bidav, “Arkadaşlarımızla fırsat buldukça doğa gezileri, dağ tırmanışları yapıyoruz. Bugün de Mercan Buzul Gölleri’ne tırmandık. Yaklaşık 20 kilometrelik bir parkurdu" dedi.

Doğa harikası bir coğrafyaya sahip olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Bidav, "Tırmanışımız sırasında ayılar, dağ keçileri, şamualarla karşılaştık. Yürüyüşümüzü de 2 bin rakımlı buzul göllerde suya girerek taçlandırdık. İnanılmaz güzel bir duyguydu” ifadelerini kullandı.

