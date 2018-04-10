Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
13 kişilik ekip, buzul göllerine tırmandı

13 kişilik ekip, buzul göllerine tırmandı

vatandaşların suya girme anı

Göller Eziler Keçi Şili Bulduk 

-yürüyüşten detay görüntüler
-zirveden kayarak aşağı inme anları

( TUNCELİ ) - Ovacık ilçesinde 2 bin rakımda bulunan Mercan Buzul göllerine ulaşan grup karla kaplı doğada göle girdi TUNCELİ

- Tunceli'de 13 kişilik bir grup, 2 bin rakımlı Mercan Buzul göllerine tırmanıp, suya girerek doğanın tadını çıkardı. Tuncelili 13 kişilik grup, doğa gezilerine bir yenisini daha ekledi. 13 kişilik doğa tutkunu grup Ovacık ilçesinde 2 bin rakımda bulunan Mercan Buzul göllerine ulaşmak için 20 kilometrelik bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışın ardından karla kaplı doğada, göllere girerek etkinliği tamamladı. 13 kişilik grubun yaklaşık 8 yıldır doğa gezileri, dağ tırmanışları yaptıklarını belirten doğa aktivistlerinden Mehmet Bidav, “Arkadaşlarımızla fırsat buldukça doğa gezileri, dağ tırmanışları yapıyoruz. Bugün de Mercan Buzul Gölleri’ne tırmandık. Yaklaşık 20 kilometrelik bir parkurdu" dedi.
Doğa harikası bir coğrafyaya sahip olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Bidav, "Tırmanışımız sırasında ayılar, dağ keçileri, şamualarla karşılaştık. Yürüyüşümüzü de 2 bin rakımlı buzul göllerde suya girerek taçlandırdık. İnanılmaz güzel bir duyguydu” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Van'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi BakıyorVan'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi Bakıyor
Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'deDoğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'de
Karadeniz Yaylalarında Bahar GüzelliğiKaradeniz Yaylalarında Bahar Güzelliği
Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi OlduYılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi Oldu
Savaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir EdiyorSavaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı