12. Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi - TUNUS
: - 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmasına katılanlar - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ile röportaj - UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat ile röportaj - Filistin halayı, Tunus halk ve tasavvuf musikisi eşliğinde danslar sergilenmesi Tunus , Filistin ve farklı Afrika ülkelerinden çok sayıda öğrenci, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) Tunus 'ta düzenlediği 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu ve "Doğudan Batı'ya Adil Bir Dünya" temasıyla 51 ülke 91 şehirde gerçekleştirilmekte olan 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması, başkent Tunus 'un merkezindeki tarihi bölgede düzenlendi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat'ın da katıldığı etkinlikler kapsamında, klasik Tunus şiirleri okundu, Filistin halayı, Tunus halk ve tasavvuf musikisi eşliğinde danslar sergilendi.Etkinlikte konuşan Büyükelçi Doğan, çeşitli Afrika ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirterek, Türkiye'nin, ülkesini kalkındıracak ve hak ettiği yeri almasına yardım edecek çok sayıda Tunus lu öğrenciye burs verdiğini İfade etti.UDEF Başkanı Bolat ise 51 ülke 94 şehirde uluslararası öğrenci buluşmasının gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye'nin 64 noktasında UDEF'in derneği bulunduğunu ve ülkeye gelen yabancı öğrencilerle beraber olduklarını dile getirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım