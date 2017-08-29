'1.60'ın altındakiler dışarı çıkmasın' diyen meteoroloji mühendisinden 70 kilo uyarısı



Habertürk'te yer alan habere göre rüzgarın gerçekten çok kuvvetli eseceğini söyleyen Öztel, Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu sefer de '70 kilogramın üzerindekiler rahat edebilir' diyelim. Ama bu sefer çok dalga geçicek bir tarafı yok. Rüzgar kuvvetli gerçekten ' diye konuştu.

