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29 Ağustos 2017 Salı günü yayınlandı
'1.60'ın altındakiler dışarı çıkmasın' diyen meteoroloji mühendisinden 70 kilo uyarısı

'1.60'ın altındakiler dışarı çıkmasın' diyen meteoroloji mühendisinden 70 kilo uyarısı

İstanbul'da yaşanan fırtına sırasında boyu 1.60 metre altında olan kişilerin dışarı çıkmaması için uyarı yapan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu sefer de 70 kilogramın altındaki kişiler için uyarı yaptı.

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Meteoroloji 


Habertürk'te yer alan habere göre rüzgarın gerçekten çok kuvvetli eseceğini söyleyen Öztel, Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu sefer de '70 kilogramın üzerindekiler rahat edebilir' diyelim. Ama bu sefer çok dalga geçicek bir tarafı yok. Rüzgar kuvvetli gerçekten ' diye konuştu.
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