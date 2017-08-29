'1.60'ın altındakiler dışarı çıkmasın' diyen meteoroloji mühendisinden 70 kilo uyarısı
İstanbul'da yaşanan fırtına sırasında boyu 1.60 metre altında olan kişilerin dışarı çıkmaması için uyarı yapan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu sefer de 70 kilogramın altındaki kişiler için uyarı yaptı.
Habertürk'te yer alan habere göre rüzgarın gerçekten çok kuvvetli eseceğini söyleyen Öztel, Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu sefer de '70 kilogramın üzerindekiler rahat edebilir' diyelim. Ama bu sefer çok dalga geçicek bir tarafı yok. Rüzgar kuvvetli gerçekten ' diye konuştu.