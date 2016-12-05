Yarışmacı adım Tayyip deyince... Acun Ilıcalı nasıl hitap edeceğini şaşırdı

Gökhan Özoğuz Hakkında

Gökhan Özoğuz (d. 11 Ekim 1976), Athena grubunun solisti ve Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşi. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu. Ayrıca 2013-2014 yayın döneminde Star Tv'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. 201...

devamı Gökhan Özoğuz (d. 11 Ekim 1976), Athena grubunun solisti ve Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşi. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu. Ayrıca 2013-2014 yayın döneminde Star Tv'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. 201...

O Ses Türkiye Hakkında

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonu için tv8 de format değiştirerek adı O Ses Çocuklar olan yaşları 7-14 arasında değişen çocukların yarıştığı yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması programıdır. Yarışmanın kuralları O Ses Türkiye programında dört jüri ve bi...

devamı O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonu için tv8 de format değiştirerek adı O Ses Çocuklar olan yaşları 7-14 arasında değişen çocukların yarıştığı yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması programıdır. Yarışmanın kuralları O Ses Türkiye programında dört jüri ve bi...

Acun Ilıcalı Hakkında

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul...

devamı Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul...

Hadise Açıkgöz Hakkında

Hadise Açıkgöz (D. 22 Ekim 1985), Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarı. Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye...

devamı Hadise Açıkgöz (D. 22 Ekim 1985), Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarı. Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye...

Recep Tayyip Erdoğan Hakkında

Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...

devamı Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini alan yarışmacı herkesi şaşırttı.17 yaşındaki O Ses Türkiye yarışmacısı, isminin nasıl konulduğunu izleyenlerle aynı anda annesinden öğrendi.Dedesinin vefat etmeden önce haberleri izlediği sırada 'İsmini Erdoğan koyun. Torunum da böyle doğru, dürüst, çalışkan biri olsun.' şeklindeki konuşması sonrasında ismi belli olan yarışmacıya hitap sırası geldiğinde ise ilginç anlar yaşandı.Acun Ilıcalı'nın Tayyip'e kararını sorduğu anda yaşadığı şaşkınlık stüdyoyu güldürdü. 'Hep kendisine Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanım' diye hitap ettiğim için garip geldi. İlk kez ismini kullanmış oldum.' dedi.