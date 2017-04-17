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17 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Survivor 2017'de korku dolu anlar! Başına darbe aldı, sudan çıkamadı!

Survivor 2017'de korku dolu anlar! Başına darbe aldı, sudan çıkamadı!

Survivor 2017 Ünlüler Gönüllüler'de dün akşamki dokunulmazlık oyununda Sema ile karşılaşan Burçak başına aldığı darbe sonucu sudan çıkmakta zorlandı. Burçak'ın suda çırpındığını gören Ogeday suya girdi ve Burçak'ı sudan çıkardı.

Survivor İlhan Mansız Acun Ilıcalı Ünlüler Tv 8 








İlhan Mansız Hakkında
İlhan Mansız, Türk aktör ve santrafor mevkiinde görev almış eski millî futbolcu. Aslen Kırım Tatarıdır. Günümüzde millî buz patencisidir. 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı Altın Gol, Dünya Kupası tarihinin son Altın Gol'ü dür....
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Acun Ilıcalı Hakkında
Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul...
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