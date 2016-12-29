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29 Aralık 2016 Perşembe günü yayınlandı
Samanyolu TV dizisinde Noel Baba canlı bomba oldu

Samanyolu TV dizisinde Noel Baba canlı bomba oldu

Reina'daki hain terör saldırısının düzenleniş biçimi FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV'nin 'Kollama' adlı dizisini hatırlattı.

Ömür Varol Söylemezsem Olmaz Nihat Doğan Bircan İpek 


İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'da yılbaşı gecesi meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin ise yaralandığı hain terör saldırısının düzenleniş biçimi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV'nin 'Kollama' adlı dizisini hatırlattı.

89. BÖLÜM BÜYÜKELÇİ SUİKASTI, 90. BÖLÜM NOEL BABA

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastı hatırlatan bölümüyle önceki hafta tartışma konusu olan 'Kollama' adlı dizide, 'Noel Baba'lı saldırı senaryosuna da yer verildiği ortaya çıktı. Büyükelçi suikastı dizinin 89. bölümünde yer alırken, 90. bölümde ise Noel Baba kılığındaki bir teröristin canlı bomba eylemi yapmak için bir okula gittiği görüldü.
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