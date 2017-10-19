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19 Ekim 2017 Perşembe günü yayınlandı
Latif Erdoğan'dan çok konuşulacak sözler

Latif Erdoğan'dan çok konuşulacak sözler

Gazeteci-Yazar Latif Erdoğan, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına konuk oldu.

Ne Var Ne Yok Türker Akıncı Latif Erdoğan Türkiye Fethullah Gülen 


FETÖ lideri Fethullah Gülen'in son videosunda yeni bir darbe emri verdiğini söyleyen Erdoğan oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

DARBE EMRİ

Gülen'in son videosunda 'Ayağa kalk Sakarya' diyerek ayağa kalkmasını yorumlayan Erdoğan 'Beden dilini iyi okumak lazım bu tamamen Gülen'in yeni darbe emridir' dedi.

YENİ BİR MESAJ GÖNDERDİ

Gülen'in Türkiye'ye yeni bir mesaj gönderdiğini söyleyen Erdoğan 'Bu sohbet konuşma tamamen bu son mısaraları söylemek üzerine kurulmuştur. Üzerine ne konuşulursa konuşulsun hiç önemli değildir. Ayağa kalkmada özellikle yapılmıştır. Mizansedir o. Gülen'in hedefi nedir? Neye talip bu adam? Devlete talip. Devlete talip olduğumuz şeylerin dışında her şey angaryadır bizim için diyor. Daha önce yapılan şeyleri işaretleyerek yol bu yöntem bu diyor. Bu insan buraya yeni bir mesaj gönderiyor.' ifadelerini kullandı.
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