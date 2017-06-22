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22 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Kur'an ziyafetinde final yapıldı

Kur'an ziyafetinde final yapıldı

TRT 1'de büyük beğeni toplayan 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı.

Cumhurbaşkanı 


TRT 1'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı. Yarışmanın bir bölümünde sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldi. Yarışmanın kazananlarına ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYIN

Erdoğan yaptığı konuşmasında ' Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir. Kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu yarışmanın içinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur'an-ı Kerim'in okunması olduktan sonra akan sular durur. ' ' ifadelerini kıllandı.
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