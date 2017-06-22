Kur'an ziyafetinde final yapıldı



TRT 1'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı. Yarışmanın bir bölümünde sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldi. Yarışmanın kazananlarına ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.



ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYIN



Erdoğan yaptığı konuşmasında ' Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir. Kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu yarışmanın içinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur'an-ı Kerim'in okunması olduktan sonra akan sular durur. ' ' ifadelerini kıllandı.

