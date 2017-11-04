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04 Kasım 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Hamal Mehmet Amca Beyaz Show'da insanlık dersi verdi

Hamal Mehmet Amca Beyaz Show'da insanlık dersi verdi

Kandıra Mehmet Ateş her ay hamallık yaparak kazandığı bir günlük kazancını Sivil Toplum Ögrtütlerine bağışlıyor.

Mehmetçik Sivil Toplum Beyaz Show 


Hamallık yaparak haftada 1 günlük kazancını kendi listesinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına bağışlayan Mehmet Ateş Beyaz Show'un konuğu oldu.

2016 yılından itibaren Sivil Toplum kuruluşlarına aylık kazancının bir günlüğünü bağışlayan Mehmet Ateş, Mehmetçik Vakfından LÖSEV'e kadar birçok sivil toplum kuruluşuna yardımda bulundu. Mehmet Ateş her ay farklı bir sivil toplum kuruluşuna bağış yaparken 2018 yılının Nisan ayına kadar STK listesi dolu olan Mehmet Ateş'in listesinin sonunda ise, ' Gözüm midemden büyük olmasın ki, yaşamanın güzelliğini ve paylaşmanın tadını bileyim ' diye kendine ait sözü Beyaz okudu. Seyirciden büyük alkış toplayan Mehmet Ateş'i Beyaz özel yaptırdığı Baş koltuğa oturttu.




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