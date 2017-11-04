Hamal Mehmet Amca Beyaz Show'da insanlık dersi verdi



Hamallık yaparak haftada 1 günlük kazancını kendi listesinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına bağışlayan Mehmet Ateş Beyaz Show'un konuğu oldu.



2016 yılından itibaren Sivil Toplum kuruluşlarına aylık kazancının bir günlüğünü bağışlayan Mehmet Ateş, Mehmetçik Vakfından LÖSEV'e kadar birçok sivil toplum kuruluşuna yardımda bulundu. Mehmet Ateş her ay farklı bir sivil toplum kuruluşuna bağış yaparken 2018 yılının Nisan ayına kadar STK listesi dolu olan Mehmet Ateş'in listesinin sonunda ise, ' Gözüm midemden büyük olmasın ki, yaşamanın güzelliğini ve paylaşmanın tadını bileyim ' diye kendine ait sözü Beyaz okudu. Seyirciden büyük alkış toplayan Mehmet Ateş'i Beyaz özel yaptırdığı Baş koltuğa oturttu.









