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25 Ağustos 2017 Cuma günü yayınlandı
Fatih Portakal'ın canlı yayında telefonu çaldı!

Fatih Portakal'ın canlı yayında telefonu çaldı!

FOX ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın dünkü ana haberi sunarken cep telefonu çaldı.

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Cep telefonunun sesini açık unuttuğunu telefonu çalınca fark eden Fatih Portakal'ın o andaki tepkisi ' Kapatayım. Kapattım, hata bende ' demek oldu.

Telefonunu kapattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi haber sunmaya devam eden duayen haberci Fatih Portakal'ı yayın saatinde kimin aradığı ise merak konusu oldu.
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