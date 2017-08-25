Fatih Portakal'ın canlı yayında telefonu çaldı!



Cep telefonunun sesini açık unuttuğunu telefonu çalınca fark eden Fatih Portakal'ın o andaki tepkisi ' Kapatayım. Kapattım, hata bende ' demek oldu.



Telefonunu kapattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi haber sunmaya devam eden duayen haberci Fatih Portakal'ı yayın saatinde kimin aradığı ise merak konusu oldu.

