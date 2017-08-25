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25 Ağustos 2017 Cuma günü yayınlandı
Fatih Portakal'ın canlı yayında telefonu çaldı!
FOX ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın dünkü ana haberi sunarken cep telefonu çaldı.
Cep telefonunun sesini açık unuttuğunu telefonu çalınca fark eden Fatih Portakal'ın o andaki tepkisi ' Kapatayım. Kapattım, hata bende ' demek oldu.
Telefonunu kapattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi haber sunmaya devam eden duayen haberci Fatih Portakal'ı yayın saatinde kimin aradığı ise merak konusu oldu.