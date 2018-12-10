Fatih Portakal'dan canlı yayında provokasyon! Zamları protesto edin
İhanet mesaisi bitmek bilmeyen Fatih Portakal, Amerikan sermayeli FOX Ana Haber'de, Fransa'da meydana gelen protestoları ele aldı. Portakal, canlı yayında vatandaşlara ' sokaklara çıkın ' çağrısında bulunarak Fransa'daki ateşi Türkiye'ye taşıma derdine düştü..
Portakal, provokatik çağrısında şunları söyledi: ' Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası. ' .