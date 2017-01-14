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14 Ocak 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Esra Erol Beyaz'ı evlendirmek isterse...

Esra Erol Beyaz'ı evlendirmek isterse...

Beyaz Show, Kanal D ' de yirmi yılı aşkın süredir devam eden eğlence, sohbet programı, bu hafta evlerimize Viyana ' dan konuk oldu.

Beyazıt Öztürk Murat Cemcir Sertab Erener Cengiz Kurtoğlu Rasim Öztekin 

Beyaz Show'a bu hafta; Cengiz Kurtoğlu, Sertab Erener, Rasim Öztekin, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Esra Erol ve Bonetics konuk oldu.

Beyazıt Öztürk'ün ünlü sunucu Esra Erol'la kamera karşısına geçtiği klip izleyenleri kırıp geçirdi.


Beyazıt Öztürk Hakkında
Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. O zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi.Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Seramik-Heykel bölümünü kazandı. Aynı zamanda lisanlı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdür...
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Rasim Öztekin Hakkında
1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı gibi, kendi web sayfasında çeşitli konularda yazılar yazmaktadır. Ayrıca ufuk özkan la birlikte sıkı bir galatasaray tara...
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