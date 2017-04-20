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20 Nisan 2017 Perşembe günü yayınlandı
Diriliş Ertuğrul: Hak gelmiş batıl zail olmuştur!

Diriliş Ertuğrul: Hak gelmiş batıl zail olmuştur!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu Engin Altan Düzyatan Trt 1 Diriliş Ertuğrul Dizisi 


Bu haftaki bölüme Ertuğrul'un hainler için yaptığı konuşma ve verdiği ceza damga vurdu. Ertuğrul'un hainler için yaptığı konuşmada Kuran-ı Kerim'den bir ayet kullanması dikkatlerden kaçmadı. Ertuğrul hainlere ' Hak gelmiş batıl zail olmuştur ' diyerek bu konuya son noktayı koydu.

İSRA Suresi 81. ayet meali = De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”

Engin Altan Düzyatan Hakkında
Engin Altan Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda fotomodellik yaptıktan sonra profesyonel oyunculuk hayatına başladı. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Show TV'de Bir Milyon Canlı Para'yı sundu. Tiyatro Oyunları: Kürklü Merkür- (Yön:Murat Daltaban) DOT (2007-2008) Anna...
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Diriliş Ertuğrul Dizisi Hakkında
Başta Ertuğrul Gazi ve Hayme Ana rollerini oynayacak oyuncular olmak üzere oyuncu seçimleri büyük bir titizlikle yürütüldü. Yapımını Tekden Film’in, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ve TRT-1 ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş – Ertuğrul Dizisi’nin ilk teaser’ı yayınlandı. Teaser çekimleri Tuz Gölü’nde yapılan Diriliş Dizisi, 13. yüzyılda Ertuğrul Bey ve Alp’lerinin Tapınak Şövalyeleri, vahşi Moğollar ve acımasız T...
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