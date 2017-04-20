Diriliş Ertuğrul: Hak gelmiş batıl zail olmuştur!

Engin Altan Düzyatan Hakkında
Engin Altan Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda fotomodellik yaptıktan sonra profesyonel oyunculuk hayatına başladı. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Show TV'de Bir Milyon Canlı Para'yı sundu. Tiyatro Oyunları: Kürklü Merkür- (Yön:Murat Daltaban) DOT (2007-2008) Anna...devamı
Diriliş Ertuğrul Dizisi Hakkında
Başta Ertuğrul Gazi ve Hayme Ana rollerini oynayacak oyuncular olmak üzere oyuncu seçimleri büyük bir titizlikle yürütüldü. Yapımını Tekden Film’in, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ve TRT-1 ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş – Ertuğrul Dizisi’nin ilk teaser’ı yayınlandı. Teaser çekimleri Tuz Gölü’nde yapılan Diriliş Dizisi, 13. yüzyılda Ertuğrul Bey ve Alp’lerinin Tapınak Şövalyeleri, vahşi Moğollar ve acımasız T...devamı