Diriliş Ertuğrul: Hak gelmiş batıl zail olmuştur!

Bu haftaki bölüme Ertuğrul'un hainler için yaptığı konuşma ve verdiği ceza damga vurdu. Ertuğrul'un hainler için yaptığı konuşmada Kuran-ı Kerim'den bir ayet kullanması dikkatlerden kaçmadı. Ertuğrul hainlere '' diyerek bu konuya son noktayı koydu.



İSRA Suresi 81. ayet meali = De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”

Engin Altan Düzyatan Hakkında

Engin Altan Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda fotomodellik yaptıktan sonra profesyonel oyunculuk hayatına başladı. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Show TV'de Bir Milyon Canlı Para'yı sundu. Tiyatro Oyunları: Kürklü Merkür- (Yön:Murat Daltaban) DOT (2007-2008) Anna...

devamı Engin Altan Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda fotomodellik yaptıktan sonra profesyonel oyunculuk hayatına başladı. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Show TV'de Bir Milyon Canlı Para'yı sundu. Tiyatro Oyunları: Kürklü Merkür- (Yön:Murat Daltaban) DOT (2007-2008) Anna...