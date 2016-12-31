Cüneyt Çakır O Ses'e katıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu, ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999 senesinde Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nü burslu olarak kazandı ve 2003 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere, birçok sanatçıya albüm ve konserlerinde vokallik yaptı. Sanatçı, 2006 yılında yayınladığı ilk single çalış...

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonu için tv8 de format değiştirerek adı O Ses Çocuklar olan yaşları 7-14 arasında değişen çocukların yarıştığı yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması programıdır. Yarışmanın kuralları O Ses Türkiye programında dört jüri ve bi...