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31 Aralık 2016 Cumartesi günü yayınlandı
Cüneyt Çakır O Ses'e katıldı

Cüneyt Çakır O Ses'e katıldı

Cüneyt Çakır , O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katıldı.

Resimdeki Gözyaşları Murat Boz O Ses Türkiye Yılbaşı Cüneyt Çakır 


FIFA kokartlı hakem Cem Karacan'ın seslendirdiği 'Resimdeki Gözyaşları' şarkısını seslendirdi.

Performansıyla büyük beğeni toplayan Çakır dört jüriyi de döndürmeyi başardı.

SOSYAL MESAJ GÖNDERDİ

Dört jürinin dönmesiyle seçim yapmakta zorlanan ünlü hakem Hadise ve Murat Boz'un baskılarına 'İyi bir hakem kararlarını değiştirmeyen, baskılara boyun eğmeyen hakemdir' diyerek Hakan ve Gökhen kardeşleri seçti.
Murat Boz Hakkında
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu, ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999 senesinde Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nü burslu olarak kazandı ve 2003 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere, birçok sanatçıya albüm ve konserlerinde vokallik yaptı. Sanatçı, 2006 yılında yayınladığı ilk single çalış...
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O Ses Türkiye Hakkında
O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonu için tv8 de format değiştirerek adı O Ses Çocuklar olan yaşları 7-14 arasında değişen çocukların yarıştığı yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması programıdır. Yarışmanın kuralları O Ses Türkiye programında dört jüri ve bi...
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