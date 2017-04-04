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4 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
CHP'li Hüsnü Bozkurt fena kıvırdı

CHP'li Hüsnü Bozkurt fena kıvırdı

CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, ''Bizim büyüklüğümüz oy'la ölçülemez, biz bu ülkenin sahibiyiz, Evet çıkarsa bedelini ödetiriz, evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz ' demişti.

Söylemezsem Olmaz Gabar Nihat Doğan Hüsnü Bozkurt 

CHP'li Bozkurt bu sözlerinden kısa bir süre sonra çark etti.

Dün akşam Halk TV ekranlarında 'Ben asla evet diyenleri denize dökeceğiz demedim' ifadesini kullanan Bozkurt, bügün de benzer açıklamalarda bulundu. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan Bozkurt, sözlerini emperyalit güçlere karşı kullandığını iddia etti. CHP'li vekil, Nihat Doğan'ın 'haramzadeler diyerek kimi kastettiniz' sorusuna da 'Haramzadeler, bu ülkenin ekmeğini yiyip; Gabar'da Cudi'de bu ülkenin askerine kurşun sıkanlardır.' cevabını verdi.

Öte yandan Bozkurt'un 'Evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, 'Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle 'Asarım, keserim, denize dökerim' bunlarla olmaz' diye konuştu.
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