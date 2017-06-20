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20 Haziran 2017 Salı günü yayınlandı
Cem Küçük: Kesin bir şey deneyecekler

Cem Küçük: Kesin bir şey deneyecekler

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan istanbul'a başlattığı yürüyüş ele alındı.

Cem Küçük Adnan Keskin Kemal Kılıçdaroğlu 


Gazeteci-yazar Cem Küçük konu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Küçük 'Sanki CHP'lilere söz verilmiş kesin bir şey deneyecekler' dedi.

BİR YERLERDEN GÜVENCE ALMIŞLAR ÇOK RAHATLAR

'Sadece okuduklarımdan ve izlediklerimden edindiğim izlenim Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'liler bir şeylere çok güveniyor çünkü yüzleri hep gülüyor' diyen Cem Küçük 'Adnan Keskin'in söylediği gibi güzel şeyler olacak diyor. Yani bir yerler bunlara bir söz vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu kendi başına darbe yapacak, sokakları karıştıracak birisi değil ama güvendikleri kimse, öyle bir güvence almışlar ki çok rahatlar' şeklinde konuştu.

CNN TÜRK YÜRÜYÜŞE DESTEK VERİYOR

Bu yürüyüşe CNN Türk'ün büyük destek verdiğini söyleyen Cem Küçük '27 Mayıs, 12 Mart havası gibi bir hava estiriyorla. Bir şey olacak gibi görünüyor ama bu ne olur bilemem. Ama bir şey deneyecekleri kesin ondan emin olmak lazım' dedi.
Adnan Keskin Hakkında
Adnan Keskin, 9 Ocak 1942'de Denizli Çivril'in Ömerli köyünde doğdu. Babasının adı Sadettin, annesinin adı Emine'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. 2007-2010 yılları arasında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 16 (5), 18, 19 ve 20. Dönemlerde Denizli Milletvekili seçildi. 52. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptı. 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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