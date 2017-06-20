Cem Küçük: Kesin bir şey deneyecekler

Adnan Keskin, 9 Ocak 1942'de Denizli Çivril'in Ömerli köyünde doğdu. Babasının adı Sadettin, annesinin adı Emine'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. 2007-2010 yılları arasında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 16 (5), 18, 19 ve 20. Dönemlerde Denizli Milletvekili seçildi. 52. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptı. 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri...

Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...