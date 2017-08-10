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10 Ağustos 2017 Perşembe günü yayınlandı
Can Ataklı Almanya'nın avukatlığına soyundu

Can Ataklı Almanya'nın avukatlığına soyundu

Can Ataklı, terörün ve teröristin dostu Almaya'ya sahip çıkıp yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.

Almanya Türkiye Can Ataklı Hollanda 


Halk TVde yayınlanan 'Yazı İşleri' adlı programı sunan Can Ataklı, Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerilim hakkında konuştu.

Skandal açıklamalarda bulunan Can Ataklı teröre ve teröriste sahip çıkan Almanya'nın yanında yer aldı.

İşte Can Ataklı'nın skandal sözleri:

'Uçağı biz düşürdük. Almanlara Nazi dedin. Hollanda'ya bakan çıkarması yaptın. Adamların milletvekillerini ülkeye sokmadın. Göçmenleri salarım diyorsun. İçlerinde Almanların da olduğu gazetecileri, akademisyenleri tutukluyorsun, Türkiye'deki bütün medyayı baskı altına alıyorsun bütün muhalif kesimleri yok etmeye çalışıyorsun bunun üzerine Batı'da Türkiye'ye karşı bir tutum gelişiyor turistler de Türkiye pek güvenli bir ülke değil diyorlar...'

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