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8 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Bülent Ersoy playback yaparken öyle bir şey oldu ki...

Bülent Ersoy playback yaparken öyle bir şey oldu ki...

Kanal D'de yılbaşı için çekilen Ben Bilmem Eşim Bilir programında yaşanan bir playback aldatmacası sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Kanal D Ben Bilmem Eşim Bilir Bülent Ersoy 


Programın konuklarından şarkıcı Bülent Ersoy'un programda playback söylediği şarkıda, şarkıyı söylerken seyircilerin şaşırtan bir performans sergilendi.

Program boyunca Ersoy'a vokalde eşlik eden arkadaki iki isim Bülent Ersoy'un söylediği şarkıda Tarkan'ın söylediği bölüme gelince devreye girdi.

Playback şarkının o bölümünde Tarkan'ın söylediği şarkıyı kendileri söylüyormuş gibi yapan iki vokalin bu durumu izleyenleri güldürdü.
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