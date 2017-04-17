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17 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Ahsen TV muhabiri, Alman kanalın canlı yayınını kesti: Nasıl koyduk ama

Ahsen TV muhabiri, Alman kanalın canlı yayınını kesti: Nasıl koyduk ama

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Alman RTL televizyonunun canlı yayınına müdahale eden Ahsen TV muhabiri, ' Pert oldunuz, yenildiniz. Almanlar yenildi. Merkel'e selam söyle. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ' diye bağırdı. RTL muhabiri ve kameramanının yayına son vermesinin ardından müdahalesini sürdüren muhabir bu sefer de ' Nasıl koyduk ama ' dedi.

Almanlar 16 Nisan Halk Oylaması Recep Tayyip Erdoğan Referandum 

16 Nisan Halk Oylaması Hakkında
Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. Hükûmetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteğiyle birlikte meclisten geçerek halk oylaması kararı alındı. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter siste...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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