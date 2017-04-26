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26 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da İlk kez başıma geldi

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da İlk kez başıma geldi

Survivor 2017'de dün akşam eleme heyecanı yanı sıra performans birincileri de açıklandı. Acun Ilıcalı performans tablosu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Survivor İlhan Mansız Acun Ilıcalı Serhat Akın Ünlüler 


Survivor 2017'de dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacıların performans sıralamaları açıklandı.

Acun Ilcalı kadınların performans sıralamalarını açıklarken şaşkınlığını gizleyemedi.

Survivor 2017'de geçtiğimiz haftanın en başarılı iki kadını Sema ve Sabriye oldu.

Acun Ilıcalı ise 'başıma ise böyle bir şey geldi. Performansı yüksek iki isim de potada' dedi.

Erkeklerde en iyi performans Ogeday ve Serhat Akın'da.
İlhan Mansız Hakkında
İlhan Mansız, Türk aktör ve santrafor mevkiinde görev almış eski millî futbolcu. Aslen Kırım Tatarıdır. Günümüzde millî buz patencisidir. 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı Altın Gol, Dünya Kupası tarihinin son Altın Gol'ü dür....
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Acun Ilıcalı Hakkında
Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul...
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