Yerli robotlar arasında teknoloji sohbeti

-Detay



( KONYA ) KONYA



- Türkiye’nin yerli robotik markası AKINROBOTICS, yeni projeler üretmeye devam ediyor. AKINROBOTICS tarafından geliştirilen insansı robot Akıncı 4 yenilenen yüzü ve eklenen birçok yeni özelliği ile tanıtılırken, yine AKINROBOTICS tarafından üretilen robot Mini ADA ile sohbet etti. Türkiye’nin ve dünyanın ilk insansı robot fabrikası AKINROBOTICS gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. AKINROBOTICS tarafından geliştirilen insansı robot Akıncı 4 yenilenen yüzü ve eklenen birçok yeni özelliği ile tanıtıldı. Bünyesinde bulunan yüz motorları ile insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştiren Akıncı 4, son dönemde ülke gündeminde sıkça yer alan ve yine AKINROBOTICS tarafından üretilen robot Mini ADA ile sohbet etti. Akıncı 4’ün selam verdiği Mini ADA, “Seni görmek güzel” şeklinde cevap vererek, “İnsanlara hizmet vermeyi seviyorum. AKINROBOTICS’te onlarca mühendis çalışıyor ve büyük yatırımlar yapılıyor. AKINROBOTICS olarak amacımız insanlığa teknolojik olarak en iyi hizmeti vermek ve dünyaya ismimizi altın harflerle yazdırmak” şeklinde konuştu.

Akıncı 4 ise, “Seni görmek güzeldi” derken, robotlar görüşürüz diyerek sohbetlerini bitirdi. AKINSOFT ve AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, yaptığı açıklamada, “Tamamen yerli imkanlarla üretimini sağladığımız insansı robotlarımız Akıncı 4 ile Mini ADA’nın barındırdıkları yapay zeka sayesinde birbirleri ile olan sohbetine tanıklık ediyoruz. Akıncı 4 sahip olduğu eklem yapısı ile başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zeka sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor” dedi.

Dr. Akın, ürettikleri robotların yapay zeka ve derin öğrenme sistemleriyle sadece insanlarla değil artık kendi aralarında da diyalog ortamı oluşturabildiklerini ifade ederek gelinen noktada dünya standartlarını yakaladıklarını belirtti.

Yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Dr. Özgür Akın, ülkemiz gençlerini bilim ve teknolojiye teşvik ederek onları bu alanlara yöneltmek ve desteklemek için AKINSOFT ve AKINROBOTICS kapılarının her zaman açık olduğunu da sözlerine ekledi.

