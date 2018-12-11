Varank: 'Vizyonumuza giden yol, yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçiyor'- ANKARA
Varank: "Vizyonumuza giden yol, yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçiyor" - ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Kurdele kesiminden görüntü - Varank: - "Vizyonumuza giden yol, yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçiyor"ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sincan 1. OSB'de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) açılış törenine katıldı.