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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Varank: 'Vizyonumuza giden yol, yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçiyor'- ANKARA

Varank: 'Vizyonumuza giden yol, yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçiyor'- ANKARA

Varank: "Vizyonumuza giden yol, yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçiyor" - ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Kurdele kesiminden görüntü - Varank: - "Vizyonumuza giden yol, yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçiyor"ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sincan 1. OSB'de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) açılış törenine katıldı.

Açılış Töreni Erimli 

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