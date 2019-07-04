Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Van kedileri sağır değilmiş - VAN

Van kedileri sağır değilmiş - VAN

- YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kedi Villası - Merkezde Van Kedisine işitme testi yapılması - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin konuşması - YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'nın konuşması - Yeni doğan Van Kedisi yavruları Van kedileri sağır değilmiş - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan araştırmada, sağır olarak bilinen Van kedilerinin yüzde 86 oranında işittiği ortaya çıktı - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: - "Bugüne kadar Van kedilerinin sağırlığıyla ilgili bilinenlerin gerçek olmadığı, tam aksine başında benek bulunan Van kedilerinin iyi işittiği tespit edildi" - YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya: - " Van kedilerinin sıfır desibelde dahi yüzde 63 işittiği ortaya çıktı. Yani en ufak bir sesi bile duyabilen bir kedinin sağır olarak adlandırılması bizim için talihsizlikti, biz de bunun böyle olmadığını ortaya çıkardık"VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin yaptığı araştırmada Van kedilerinin yüzde 86 oranında işittiği belirlendi.YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, farklı renkteki gözleri, duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü ve suya düşkünlüğüyle bilinen Van kedisinin işitme özelliğinin belirlenmesi için başlattığı çalışmayı tamamladı.6 yıl boyunca 300 kedi üzerinde yapılan araştırma sonucunda, Van kedilerinin en düşük sesleri bile işittiği tespit edildi. - " Van kedileri sağır değil"Araştırmanın sonucuyla ilgili Kedi Villasında gazetecilere açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tıp fakültesinin de desteğiyle yapılan çalışmanın sonucunun heyecan verici olduğunu söyledi.

Van kedilerinin kentin önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Şevli, "Bugüne kadar Van kedilerinin sağırlığıyla ilgili bilinenlerin gerçek olmadığı, tam aksine başında benek bulunan Van kedilerinin iyi işittiği tespit edildi. Araştırma sonuçlarıyla Van kedilerinin sağır olmadığı ortaya çıktı. Bu, 2004 yılında Van kedilerinin tesciliyle ilgili yapılan özellikler arasına işlenecek." dedi.
- "300 kedi üzerinde araştırma yaptık"YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise, çok meşakkatli bir sürecin ardından çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kedilerin sağırlığı üzerine çalışan tek merkez olduklarını belirten Kaya, "En son teknolojiyle çalışıyoruz. Bu çalışmamız 6 yıl sürdü. 300 kedi üzerinde çalışma yaptık. Anne ve babası sağır olmayan hayvanlar üzerinde çalıştık ki net sonuçlar elde edebilelim. Her yıl bu çalışmaya yeni veriler eklemeye devam deceğiz." diye konuştu.
Van kedisinin sağır olduğuna dair yanlış algının değişmesi için bu çalışmayı yaptıklarını aktaran Kaya, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:"Bugüne kadar elimizde bilimsel bir veri yoktu. Dolayısıyla yaptığımız çalışmada en son teknolojik cihazları kullanarak yaptığımız testlerde Van kedilerinde sağırlık oranının totalde yüzde 14.33 olduğunu belirledik. Araştırmada mavi gözlü kedilerin bu sağırlığa meyilinin daha fazla olduğu, kafasında siyah benek olan kedilerde de sağırlığın bulunmadığı ortaya çıktı. Van kedilerinin yüzde 86 oranında çok iyi derecede işittiğini tespit ettik. Araştırma sonucunda dünyada 20'ye yakın beyaz kedi ırkı içinde en düşük sağırlık oranının Van kedilerinde olduğunu ortaya koyduk. Bu nedenle yanlış algının bundan sonra düzeleceğine inanıyoruz. Van kedilerinin 0 desibelde dahi yüzde 63 işittiği ortaya çıktı. Yani en ufak bir sesi bile duyabilen bir kedinin sağır olarak adlandırılması bizim için talihsizlikti, biz de bunun böyle olmadığını ortaya çıkardık."

Tıp Fakültesi Fakülte Teknoloji Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Ege Üniversitesi'nde Mescit KriziEge Üniversitesi'nde Mescit Krizi
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı