Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi - ADIYAMAN
- Çalıştaydan genel ve detay görüntüler - Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan'ın konuşması - Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve proje lideri Prof. Dr. Ahmet İlçim ile röportajADIYAMAN (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, " Adıyaman ilinin Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalıştayı" gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin çok önemli olduğunu söyledi.
Adıyaman 'ın Türkiye'de bulunduğu coğrafi konum sebebiyle çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:"Hem bizim topraklarımıza hem de Suriye ve Irak topraklarına can veren Fırat nehrinin Adıyaman 'dan geçmesi, insan eliyle Türkiye'de yapılmış olan en büyük baraj göleti Atatürk Barajı'nın bu bölge ve topraklarda olması, bölgenin tarıma elverişli ve değişik yükseltilere sahip arazilere sahip olması nedeniyle bu bölgeyi önemli kılmıştır. Adıyaman , biyolojik çeşitlilik yönüyle diğer illerimize nazaran çok zengindir."Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve proje lideri Prof. Dr. Ahmet İlçim de Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün, Türkiye genelinde biyolojik envanter çalışması yürüttüğünü belirtti. Çalışma yürütülen illerden birinin Adıyaman olduğunu ifade eden İlçim, şöyle devam etti:"Ülke genelinde bu çalışmalar tamamlandı. Adıyaman 'da da çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Bu projede birçok uzman çalışıyor. Memeli, kuş, balık, sürüngen ve botanik olmak üzere çeşitli bilim dallarında hocalarımız görev yapıyor. Benim de bu projenin botanik dalında çalışmalarım oldu. Adıyaman genelinde 600'e yakın bitki türü kayıtlı. Biz de bu bitkilerin yaklaşık 500'e yakınını tespit ettik. Çalışmalar kapsamında, dünya literatürüne üç yeni tür kazandırdık. Bunlardan biri adaçayı gurubundan Salvia Adıyaman ensis, diğeri soğanlı ters lale grubundan Fritillaria Arzuae, bir diğeri de ışkın denilen ve Türkiye'de tek tür ile temsil edilen Rheum Adıyaman ensis türleri keşfedildi. Bu şekilde çalışmalarımızı tamamladık."Çalıştay, proje ekibinde yer alan uzmanların yaptıkları sunumlar ile tamamlandı.