TÜSİAD Başkanı Bilecik: 'İlerici, özgürlükçü, yaratıcı ve sosyal sorumluluk niteliklerine sahip bireyler yetiştirmemiz önceliğimiz olmalı' - ANKARA
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İlerici, özgürlükçü, yaratıcı ve sosyal sorumluluk niteliklerine sahip bireyler yetiştirmemiz önceliğimiz olmalı" - ANKARA - Ulusal Bilişim Kurultayı'nın açılışı - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in konuşması - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'e hediye takdimiANKARA - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Ulusal Bilişim Kurultayı'nın açılışında konuştu.