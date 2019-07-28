Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Drone Şampiyonası - NEVŞEHİR

Türkiye Drone Şampiyonası - NEVŞEHİR

- Türkiye Drone Şampiyonası - Ürgüp Cumhuriyet Meydanı - Pilotların özel olarak tasarlanan gözlüklerle yarışması - Kupa töreninden detayNEVŞEHİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı, final müsabakalarıyla sona erdi.Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün süren şampiyonada, 32 lisanslı pilot ilk 3'e girebilmek için yarıştı.Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan dronelarla mücadele veren pilotlar, özel olarak tasarlanan gözlükler aracılığıyla alandaki engebeleri geçmeye çalıştı.Pistte 4'lü gruplar halinde yarışan pilotlardan Özgür Can Özçelik birinci, Erdem Üstüner ikinci, Alp Erol ise üçüncü oldu.Dereceye giren pilotlara kupa ve ödüllerini, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Çağrı Özer verdi.

Yarış Gebele Şampiyon Kabil Kabiliyet 

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
ASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyorASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyor
TEKNOFEST Tanıtım ToplantısıTEKNOFEST Tanıtım Toplantısı
Lise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba YaptıLise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı