Teknolojik bağımlılık faydalı hale dönüşecek

-İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun açıklamaları

-Öğrencilerle röp.



( TOKAT ) - Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların sosyal medya ve bilgisayar oyunlarından uzaklaştırarak teknolojik bağımlılığı faydalı hale dönüştürmek için "Bilişim Eğitim Kursu" açıldı TOKAT



- Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların sosyal medya ve bilgisayar oyunlarından uzaklaştırarak teknolojik bağımlılığı faydalı hale dönüştürmek için "Bilişim Eğitim Kursu" açıldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ÇOGEP (Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı) kapsamında düzenlenen “Çocuklar, Gençler! Onbeşliler Atalarının İzindeler” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile-Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından tespit edilen çocuklardan oluşan ortaöğretim ve lise eğitimi gören 12-15 yaş aralığındaki öğrencilere “Bilişim Eğitim Kursu” verilmeye başladı.

İl Gençlik Merkezi Müdürlüğünce görevlendirilen bir uzman eğitmen tarafından verilen kursta ileri düzeyde Algoritma, Animasyon, Web Sitesi Geliştirme, Temel 3 Boyutlu Çizim, 3 Boyutlu Baskı ve Robotik Uygulamalar konularında kazanımlar elde edecekleri eğitimler veriliyor. Teknolojik bağımlılık faydalı hale dönüştürülecek İl Gençlik Merkezinde düzenlenen kursu ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Müdür Topaloğlu, teknolojik bağımlılığı faydalı bir hale dönüştürmek istediklerini ifade ederek, “Çocuklarımız daha çok sosyal medyadan uzaklaştırıp, bilgisayarda oyun oynamalarından ziyade bilgisayarda kendileri ve ilerisi için faydalı şeyler öğrenecekleri bir merkezimizdeyiz. Burada çocuklar tasarım grafik çizim ve kodlama gibi kendilerine yarayabilecek bir program verdik. Burada amaç çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarıp, kendi gelişimleri için faydalı olabilecek etkinlere kanalize etmek. Böylece çocuklarımızı hem sokaktan kurtaracağız hemde zararlı alışkanlıklardan kurtaracağız. Bu projenin birinci ayağı. Birde meslek edinme kurslarımız var” dedi.

Kursa katılanlardan TOKİ Orta Okulu Öğrencisi Kerem Tokatlığıoğlu, önceden bilgisayarda çok oyun oynadığını ifade ederek, “Bu kurs sayesinde artık telefon ve tabletlerden uzaklaşmaya başladım. Benim gibi öğrencilere bu tür kurslara gitmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Çocuklara eğitim veren Ertan Dağdelen ise çocukları gençleri sosyal medyadan uzak tutup bilgisayarın daha faydalı daha verimli nasıl bir şekilde kullanabileceğine dair eğimler verdiklerini kaydetti.

Öte yandan kursa katılan öğrencilerin iki gece konaklamalı İstanbul, Bursa ve Çanakkale'ye geziye götürüleceği bildirildi.



