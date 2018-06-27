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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarsus Belediyesi, pazar yeri çatılarında elektrik üretip satıyor

Tarsus Belediyesi, pazar yeri çatılarında elektrik üretip satıyor

Pazar yerlerin çatıları

Güneş Enerjisi Elektrik Faturası 

-Belediye içindeki bina çatıları
-Çalışan işçiler
-Havadan görüntüler
-Başkan Şevket Can’ın konuşması

( MERSİN - HD)- Pazar yerleri çatılarında kurulan Güneş Enerji Santrali'nde mayıs ayında üretilen elektrikten 76 bin 797 TL gelir elde edildi MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde belediyenin hayata geçirdiği pazar yerleri çatılarından güneş enerjisinden elektrik üretme işlemini gerçekleştirdi. Kırklarsırtı ve Yeni Mahalle Pazar yerleri çatılarında kurulan Güneş Enerji Santrali'nde (GES) mayıs ayında üretilen elektrikle 76 bin 797 TL gelir elde edildi. Belediye tarafından şehirdeki pazar yeri çatıları ve belediye kampüsü içerisindeki binaların çatılarına yerleştirilen güneş enerjisi panellerinden şubat ayından itibaren elektrik üretilmeye başlandı. Belediye, çatılardan ürettiği elektriği Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye sattı. Ürettikleri elektrikten ilk elektrik faturalarını kesmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini söyledi.

Başkan Can, “Geçen sene 3,5 Megawatt’lık lisansımızı alarak güneş panelleri ihalemizi gerçekleştirmiştik. Mevcut pazar yerleri çatılarına bu güneş panellerini yerleştirdik. Şubat ayından itibaren elektrik üretmeye başlamıştık. Bugün de Tarsus Belediyesi olarak ilk elektrik faturasını kesmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tarsus Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Belediyemiz Türkiye’de örnek bir belediye, marka bir belediye, ödüllü bir belediye. Hizmetlerimiz hemşehrilerimiz tarafından takdir ediliyor. Diğer mega projelerimizin, prestij projelerimizin de temellerini attığımız zaman şehrimiz büyük bir değişim sergileyecektir. Şehrimizi güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum’’ şeklinde konuştu.
(ERY-
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