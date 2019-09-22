Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Selçuk Bayraktar: '1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık' - İSTANBUL

Selçuk Bayraktar: '1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık' - İSTANBUL

Selçuk Bayraktar: "1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık" - İSTANBUL - Ödül töreninden detaylar - T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşması - T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: - "Dün 1 milyonu aşmıştık, bugün 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık" - "50 bin genç kardeşimiz ve sonrakiler ülkemizi, teknolojide inşallah lider yapacaklar. Buradaki genç kardeşlerimiz, hepsi teknolojinin şampiyonları. Ülkemizi uzayda, havacılıkta, yüksek teknolojide dünyada liderliğe taşıyacaklar.İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul ’da 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aştıklarını ve dünya rekoru kırdıklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’ düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul ’un ödül töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST İstanbul ’un ikinci yılında "gökyüzüne bakan her çocuğun gözündeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır" dediklerini hatırlattı.Bu pırıltıya 6 gün boyunca sabahtan akşama kadar şahit olduklarını belirten Bayraktar, "Dün 1 milyonu aşmıştık, bugün 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık." dedi.
Artık milli teknoloji hamlesi aşısının tuttuğunu dile getiren Bayraktar, "50 bin genç kardeşimiz ve sonrakiler ülkemizi, teknolojide inşallah lider yapacaklar. Buradaki genç kardeşlerimiz, hepsi teknolojinin şampiyonları. Ülkemizi uzayda, havacılıkta, yüksek teknolojide dünyada liderliğe taşıyacaklar." diye konuştu.
1,5 milyonu aşkın ziyaretçinin kendileri için büyük bir cesaret kaynağı olduğunu ve en büyük desteği bir anlamda bunun verdiğini ifade eden Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:"Aziz milletimize hepinizin huzurunda tüm kalbimle teşekkür ediyorum. TEKNOFEST İstanbul , büyük bir takım oyunu. Önde biz görünenler dışında yüzlerce, binlerce sessiz gönüllüsü var. Onlara da en içten minnet duygularımı iletmek istiyorum. Bunun yanında tüm emek verenlere, tüm heyecanını duyanlara, tüm paydaşlarımıza, ziyaretçilerimizle bire bir ilgilenen güvenlik güçlerimize, organizasyonda görev alan tüm ekip arkadaşlarımızı tüm kalbi duygularımla selamlıyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için 3. TEKNOFEST’te buluşmak üzere."

Ödül Töreni Güvenlik Güçleri Dünya Rekoru Gökyüzü Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
17 Yaşındaki Rümeysa Gelgi Boyuyla Dünya Rekoru Kırdı17 Yaşındaki Rümeysa Gelgi Boyuyla Dünya Rekoru Kırdı
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
THYnin Rüya Uçağı ABDdeTHYnin Rüya Uçağı ABDde
ASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyorASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyor
TEKNOFEST Tanıtım ToplantısıTEKNOFEST Tanıtım Toplantısı
Lise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba YaptıLise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı