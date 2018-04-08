Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
'ROTEK Roboteam Robot Yarışları' sona erdi - ERZİNCAN

'ROTEK Roboteam Robot Yarışları' sona erdi - ERZİNCAN

"ROTEK Roboteam Robot Yarışları" sona erdi - ERZİNCAN - Robotların Labirent yarışı yapması - Çizgi İzleyen robotlar - Arazi parkurunda mücadele eden robotlar - Serbest kategori yarışmacıları - Kulübü Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Önder Yıldırım röportaj "ROTEK Roboteam Robot Yarışları" sona erdi - Erzincan Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübünce organize edilen "ROTEK Roboteam Robot Yarışları" tamamlandıERZİNCAN (AA) - Erzincan Üniversitesi (EÜ) Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübünce organize edilen "ROTEK Roboteam Robot Yarışları" sona erdi.EÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan ve çocuk ve gençlerde teknoloji bilincinin oluşması amacıyla düzenlenen etkinlikte 300 robot yarıştı.Üniversitenin ev sahipliğinde 7 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ikinci günde yapılan yarışları izleyerek, jürinin puanına göre üreticilerine ödül verilecek robotların yer aldığı stantları inceledi. Erzincan Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Kullanım Kulübü Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Önder Yıldırım, Türkiye'nin birçok yerinden gelen misafirleri ağırladıklarını söyledi.

Her kategoride tam, yarım ve çeyrek altın ödülleri olduğunu belirten Yıldırım, "İki gün süresince yarışmacılarımız sıkı bir şekilde mücadele etti. Çizgi İzleyen, Mini Sumo, Labirent Çözen ve Serbest Kategorisi ile Arazi kategorilerinde yarışlarımız bugün de devam etti. İlimize gelen yarışmacıları burada en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Bizlere destek veren başta Erzincan Valimiz Ali Arslantaş ve rektörümüz ile katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
Yarışmada birinciliği kazanan robot adları ve kategorileri şöyle:"ÇORUH69 (Çizgi İzleyen), ORET (Tasarla Yap), ROHENTİM2 (Mini Sumo), ROBOWOLF1 (Labirent Çözen) , KILIÇ29 (Drone), KARTAL24 (Arazi), LEGOBAŞ (Serbest Katagori)."

Robotlar Teknoloji Çeyrek Altın Öğrenciler Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11
Apple'dan Sürpriz: İPhone XL Geliyor!Apple'dan Sürpriz: İPhone XL Geliyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı