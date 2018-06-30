NEUIslanders, Dünya Futbol Kupası'na damga vurdu

-Turnuvadan detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Dünyanın en prestijli robot futbol turnuvası olarak bilinen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’na katılan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı (NEUIslanders), şampiyon oldu. Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda şampiyon olan robotun, yapay zeka kodlamaları Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirildi. NEUIslanders, Dünya Kupası’na damga vurdu. “17 takımı geride bırakarak şampiyon oldu” RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’na katılan Robot Futbol Takımı, 17 takımı geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen dünya kupasına katılım hakkı elde eden tek Türk takımı olma özelliği taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı, dünya kupasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. “Futbolcu robotlar ve yapay zekaları YDÜ Laboratuvarında üretildi” Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı 8 robottan oluşuyor. NEUIslanders’ın tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamalarının hepsi Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi üretimi olup, araştırma laboratuvarlarında görevli mühendisler tarafından tasarlanarak üretildi. Her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotlar, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetiliyor. Elektrik elektronik mühendisleri ile Bilgisayar mühendislerinin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı yöneten yapay zeka sıfırdan yazılarak daha ofansif bir robotik futbol takımı oluşturuldu. “Robocop tarihinde bir ilki başardık” RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda geliştirdikleri robotlar hakkında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takım Kaptanı Ersin Aytaç şunları söyledi: “Hiçbir başarı emeksiz olmuyor. Bizde emeklerimizin karşılığın aldık. Bütün robotlarımızı kendimiz Yakın Doğu Üniversitesi’nde üretildi. Bizler de turnuvaya katılmadan önce ön elemeden geçiyoruz. Ön elememiz daha bilimsel olup projemizi akademik makale ve video ile birlikte kanıtlamak zorundayız. Bu sene dünya şampiyonu olarak adamıza geri döndük. 4 galibiyet 2 beraberlik aldık. Hiç mağlup olamayıp gol yemediğimiz için Robocop tarihine geçti.”

