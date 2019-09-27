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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adıyaman İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti - ADIYAMAN

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adıyaman İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti - ADIYAMAN

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Adıyaman Belediyesini ziyaret etmesi - Bakan Selçuk'un inovasyon merkezini ziyaret etmesi - Bakan Selçuk'un inovasyon merkezinde çocukların yaptıkları projeleri incelemesiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Adıyaman temaslarıADIYAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman 'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.Bakan Selçuk, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Daha sonra Adıyaman İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden Selçuk, buradaki çocuklarla sohbet edip çalışmalarını inceledi. Öğrencilerin yazılımlarıyla da yakından ilgilenen Selçuk, tablet bilgisayarla kontrol edilebilen vinci de denedi.Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda partililere hitap etti.

İnovasyon Toplantı Tablet Bilgisayar Trol 

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