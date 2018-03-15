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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden su tasarrufu yapan robot ve uygulama

Lise öğrencilerinden su tasarrufu yapan robot ve uygulama

Proje öğrencilerinin proje hakkında konuşması

Yarış Uluslararası Harekete Geç Öğrenciler Robot 

-Öğrencilerden ve projeden detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Azalan su kaynaklarıyla ciddi bir sorun haline gelen su israfını önlemek adına harekete geçen Bahçeşehir Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri “Akıllı Sulayıcı” adını verdikleri bir sistem geliştirdi. Çiftçilere büyük kolaylık sağlayan robotik sistem, içine yerleştirilen bitki çeşidinin su ihtiyacına göre suyu açıp kapayarak gereksiz su kullanımının önüne geçiyor. Öğrenciler sistemi “Sadece tohumunuzu, ne yetiştireceğinizi seçiyorsunuz; gerisini makine hallediyor” sözleriyle anlatıyor. Projeyle FLL Turnuvasına hazırlanıyor Projeyi dünyanın en saygın robotik turnuvalarından uluslararası FLL turnuvası için hazırladıklarını söyleyen öğrenciler proje konusunu FLL turnuvasında belirlenen tema çerçevesinde belirlediklerini söylüyor. Proje ekibinden konuşan öğrenciler; “Bahçeşehir Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı MAGNETECH PLUS olarak bu yıl dünya çapında robotik takımlarının mücadele edeceği uluslararası FLL turnuvasına katılacağız. Turnuvanın bu yılki teması ‘su’. Bu temadan yola çıkarak su israfının önüne geçecek bu projeyi hayata geçirdik.” sözleriyle projelerini anlattı. Mobil destekli sulayıcı uygulamasının tamamen kendi tasarımları olduğunu ifade eden öğrenciler; “Uygulamanın kodlamasını da tamamen kendimiz yazdık. Telefon uygulamamızdan motoru gerekli değerlere göre çalıştırıp kapatabiliyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir’de gerçekleşen FLL Ulusal Finallerinde yarışan MAGNETECH PLUS takımı, 6-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek FIRST LEGO LEAGUE Estonian Open International turnuvasında ülkemizi temsil edecek. (ŞCG-
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