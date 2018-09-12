- Kurs gören öğrenciler konuşan ve sorgulara cevap veren robot üretti

-3d yazıcının robot parçalarını yapması

-Yapılan robot görüntüsü

-Robotun sorulara ve komutlara cevap vermesi

-Mekatronik Mühendisi Mehmet Gire ve öğrenciler Enes Gire ile Zeynep Koçer rop

-Genel ve detay görüntü



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kodlama merkezinde kurs gören öğrenciler, geliştirdikleri 3D yazıcı ile insanla konuşan, sorulara cevap veren, verilen komutları yerine getiren robot üretti. Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Siverek Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan robot uygulamaları ve kodlama merkezinde eğitim alan 20 öğrenci, yaptıkları 3d yazıcı ile ürettikleri parçalarla, insan zekasına yaklaşan bir robot yaptı. Robot telefona kurulan programla, ses komutuna göre hareket edebiliyor. ‘Cumhurbaşkanı kimdir?’ sorusuna ‘Recep Tayyip Erdoğan’ şeklinde cevap veren robot, kendisine verilen tüm komutları yerine getiriyor. Kurs öğretmeni Mekatronik Mühendisi Mehmet Gire,’iki ay içerisinde verdikleri kursa, devam eden öğrencilerin önemli çalışmalar yaptıklarını’ belirterek,” Öğrencilerimiz bu kurs esnasında çeşitli uygulamalar öğrendi. Özelikle öğrencilerimiz Mblock ve Arduino uygulamalarıyla 3d makine ile çeşitli robotlar üretti. Bu uygulamaları bir bütün haline getirerek, bir robot ürettik. Bu robot insanlarla diyalog haline girebiliyor ve konuşmaları dikkate alarak ona göre hareket ediyor. Robot 4 işlem matematik sorularına cevap verebiliyor, etraftaki renkleri algılayıp, ona göre renkleri söyleyebiliyor. Bizlere daha fazla imkan ve destek verildiği taktirde çok daha iyi projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi 7. sınıf öğrencisi Enes Gire, ‘Bir buçuk aydır kursa geldiğini ve bu kısa zamanda çok şey öğrendiğini’ söyleyerek, “ Öğretmenimizle beraber birkaç robot yaptık. Robotumuza MBlock uygulaması ile kodlar yazdık ve entegre ettik. Böylece robotumuzun basit komutları yerine getirmesini ve konuşabilmesini sağladık. Gelecekteki hayalim daha büyük daha gelişmiş ve daha karmaşık işleri yapabilen robotlar üreterek bunları bizden sonra bu yolda yürüyecek olan çocuklara armağan etmektir” diye konuştu.

Kursiyerlerden Zeynep Koçer ise ‘ iki aydır bu kursa devam ettiğini ve bu kursta hem eğlendiklerini hem de çok şey öğrendiklerini’ ifade ederek, “ bu kursta Mblock ve Arduino gibi uygulamaları öğrendik. 3d yazıcı ile Robot malzemeleri yapmayı öğrendik. Robotumuz çeşitli basit sorulara cevap verebiliyor ve hatta bize bazı basit sorular sorabiliyor. Örneğin robotumuz ‘Nasılsın’, ‘Cumhurbaşkanı kimdir’, ‘Polis ol’ vb. komutlarımızı yerine getirebiliyor” diye konuştu.

(MB-SD-

