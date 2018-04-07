Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kanser hastası arkadaşları için proje geliştirdiler - KAYSERİ

Kanser hastası arkadaşları için proje geliştirdiler - KAYSERİ

- Damar Görüntüleme Sisteminden detaylar - Ilgın Kulak ile röportaj - Aleyna Demir ile röportajKanser hastası arkadaşları için proje geliştirdiler - Kırşehir'de iki ortaokul öğrencisi, akciğer kanseri arkadaşlarının tedavi sürecinde yaşadığı zorluğa çare bulmak için 50 lira maliyetle "Damar Görüntüleme Sistemi" geliştirdi - Öğrencilerden Kulak:"Okulumuzda akciğer kanseri olan bir arkadaşımız vardı. Bize kendisinin damar yolu açılırken çok zorlandığını anlatmıştı. Biz de onun adına böyle bir sistem yaptık" - "Arkadaşımıza projeyi gösterdiğimizde bize teşekkür etti. Bizim onun adına böyle bir şey yapmamıza çok sevindi. Bu aleti 50 liraya mal ettik. Yurt dışında bu aletler 9 - 10 bin liraya mal ediliyor"KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kırşehir'in Kaman ilçesinde eğitim gören iki ortaokul öğrencisi, akciğer kanseri arkadaşlarının kan alınması sırasında yaşadığı zorluğa çare bulmak için "Damar Görüntüleme Sistemi" tasarladı.Şehit Bayram Kara Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Ilgın Kulak ve Aleyna Demir, kanser hastası arkadaşlarıyla hastalığı konusunda sohbet ederken, tedavi sürecinde kanı alınırken sıkıntı yaşadığını öğrendi.Arkadaşlarının yaşadığı sıkıntıya çözüm bulmak isteyen öğrenciler, TÜBİTAK 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında "Damar Görüntüleme Sistemi" isimli proje hazırladı. Kayseri 'deki proje sergisinde, tasarladıkları sistemi AA muhabirine anlatan Ilgın Kulak, "Eski usul turnike uygulayıp göz yordamıyla kan almak artık çok pratik ve konforlu değil. Özellikle bebeklerde, acil müdahaleli hastalarda, kanserli hastalarda ve kronik hastalık sonucu damarları daralan hastalarda damar yolu açmak çok sıkıntılı bir süreç meydana getirmektedir." dedi.
Amaçlarının, hastayı ve sağlık personelini daha az strese sokan, daha güvenilir ve konforlu olan kızıl ötesi ışık yansıtma yöntemiyle damarı çıplak gözle daha görünür hale getirmek olduğunu dile getiren Kulak, "Maliyet analizi yapıldığında çok ekonomik olan bu cihazla, tüm ambulans, acil servisler ve yoğun bakım merkezleri, yerli üretim damar görüntüleme sistemiyle donatılabilir. Yurt dışından ithal olarak getirtilen bu cihazlar yerine yerli üretimle teknoloji üretebilen bir toplum olma yolunda ilerlenip milli sermayemiz yurt içine kazandırılır." diye konuştu.
Ilgın Kulak, sistemin çalışma şekli ile ilgili şunları söyledi:"Kumanda ledi olarak bilinen infraruj led yani kızılötesi ışık kaynağı kullandık. Kare şeklinde delikli pertinaksa 8 tane kumanda ledini, dirençle birbirine bağlayarak 9 voltluk pil ile bir aydınlatma sistemi yaptık. Ayrıca araştırmamızda literatür tarama, gözlem yapma, deneme yanılma ve kurum kuruluşlarla görüşme tekniklerinden yararlandık." - "Yurt dışında bu aletler 9 - 10 bin liraya mal ediliyor"Kanser tedavisi gören arkadaşlarının projeyi gördüğünde çok sevindiğini belirten Kulak, "Arkadaşımıza projeyi gösterdiğimizde bize teşekkür etti. Bizim onun adına böyle bir şey yapmamıza çok sevindi. Biz bu aleti 50 liraya mal ettik. Yurt dışında bu aletler 9 - 10 bin liraya mal ediliyor." ifadelerini kullandı.Çalışmaları için çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinden teknik anlamda destek aldıklarını belirten proje ortaklarından Aleyna Demir ise sistemi, 1,5 yılda tamamladıklarını söyledi.

Demir, proje süresince hem ailelerinin hem de arkadaşlarının kendilerine destek olduğunu, seri üretimle çalışmalarını daha çok ulaşılabilir hale getirmek istediklerini kaydetti.

Kronik Hastalık Tedavi Süreci Yerli Üretim Sağlık Personeli Akciğer Kanseri 

İlgili Foto Galeriler
Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11
Apple'dan Sürpriz: İPhone XL Geliyor!Apple'dan Sürpriz: İPhone XL Geliyor!
Mikro Canlılar Yapay Modelleri İle Görücüye ÇıktıMikro Canlılar Yapay Modelleri İle Görücüye Çıktı
Kayseri'de Türkiye'nin İlk Radyo Astronomi Çalışmaları YapılacakKayseri'de Türkiye'nin İlk Radyo Astronomi Çalışmaları Yapılacak
18 Yaşındaki Liseli 3 Boyutlu Yazıcı Üretti18 Yaşındaki Liseli 3 Boyutlu Yazıcı Üretti
Ortaokul Öğrencilerinin Yaptığı Robot Her Soruya Cevap VeriyorOrtaokul Öğrencilerinin Yaptığı Robot Her Soruya Cevap Veriyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı